Моряки потрапляють у біду і рятуються

Шестеро громадян України – членів екіпажу теплохода «Онкор», звинувачених судновласником у захопленні судна, за сприяння Генерального консульства України у Стамбулі повернулися в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його інформацією, 16 лютого до Генконсульства України у Стамбулі звернувся громадянин України – член екіпажу теплохода «Онкор» (прапор Панами, належить грецькій судноплавній компанії), який повідомив, що судно, до складу екіпажу якого входять шестеро громадян України, стоїть на якорній стоянці перед Босфором. Крім членів екіпажу – громадян України – на судні працюють також громадяни Греції, Грузії, Латвії, Росії.

О.ДИКУСАРОВ повідомив, що судновласник продав судно невідомій турецькій компанії і вимагає термінового сходження екіпажу на берег, погрожуючи у разі незгоди забезпечити це за допомогою поліції.

Український екіпаж вимагав повернути борг за відпрацьований період і компенсацію за дострокове розірвання контракту.

Генконсульство встановило контакт з представником профспілок працівників транспорту ITF, який повідомив, що борг із зарплати екіпажу за січень 2012 року буде перераховано на банківські рахунки екіпажу.

17 лютого зарплату за січень було перераховано. 18 лютого екіпаж теплохода, у тому числі шестеро українців, був знятий із судна і в супроводі берегової охорони доставлений до поліцейського відділку порту Зейпорт (Стамбул). З огляду на інформацію про те, що судновласник висунув на адресу екіпажу звинувачення у захопленні судна, генконсульство провело консультації з адвокатом та відповідним чином інструктувало українських моряків.

О.ДИКУСАРОВ наголосив, що, незважаючи на агресивну позицію судновласника і його агента, поліція та прокуратура підтримали позицію української сторони, в результаті чого клопотання судновласника про порушення справи за фактом захоплення судна було відхилено.

Як повідомив О.ДИКУСАРОВ, станом на момент звільнення моряків розрахунок за відпрацьований період часу був проведений у повному обсязі, натомість не були задоволені клопотання членів екіпажу про оплату авіаквитків для повернення на Батьківщину і компенсацію за дострокове розірвання контракту.

З огляду на те, що представник судновласника, з яким зв’язалися співробітники генконсульства, категорично відхилив вимогу придбати авіаквитки і при цьому послався на необхідність залишити екіпаж у поліцейському відділку до розгляду нової позовної заяви, було прийнято рішення придбати авіаквитки в Україну для членів екіпажу та вирішити усі спірні питання у судовому порядку.

Генконсульство надало українським громадянам сприяння і допомогу у придбанні авіаквитків, доставило їх до аеропорту та надало допомогу у швидкому проходженні на посадку. 18 лютого усі шестеро громадян України відбули додому.

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До 26 лютого планується відправити на Батьківщину українських громадян – членів екіпажу риболовецького судна «Чангі-701».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, 17 лютого за сприяння Посольства України у Гвінейській Республіці та Почесного консульства України у Фрітауні за результатами зустрічі членів екіпажу судна «Чангі-701» з представниками судновласника вдалося добитися виплати половини заборгованості із заплати українським морякам у сумі 100 тис. доларів США.

Згідно з досягнутою домовленістю, решта суми має бути виплачена до кінця поточного тижня.

«Відправку екіпажу згаданого судна в Україну планується здійснити до 26 лютого. Поряд з цим, 20 лютого в Україну повернувся один із чотирьох українських моряків судна «Ice Louise» цього ж судновласника, екіпаж якого опинився у подібних обставинах», - повідомив О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, судно „Чангі-701” з листопада 2011 року перебуває у Фрітауні (Сьєрра-Леоне). Екіпаж складається із 22 громадянин України та 4 громадян Росії. Окрім того, на судні також перебувають четверо громадян України, які перейшли із судна Ice Louise того ж власника. Загалом - 26 українців.

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Українську самохідну баржу «Кам’янець-Подільський» 17 лютого було визволено з крижаного полону і вона здійснила захід у порт сербського міста Смедерево, де перебуває в очікуванні на відкриття навігації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, ситуація на судні задовільна, члени екіпажу не скаржаться на погане самопочуття, вони забезпечені водою та продуктами харчування.

Як повідомляв УНІАН, баржа «Кам’янець-Подільський» з десятьма членами екіпажу на борту на початку лютого потрапила у льодовий полон на річці Дунай поблизу Смедерево.