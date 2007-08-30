Три польські партії ініціюють саморозпуск сейму 7 вересня

Три польські партії мають намір ініціювати саморозпуск сейму 7 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили представники партій Громадянська платформа, Польське стронніцтво народне та партії Право і справедливість. Разом представники цих політичних сил мають потрібну більшість у сеймі – дв ітритини голосів – для ухвалення такого рішення. «Ми зробили все, щоб створити умови для оголошення позачергових виборів. І це єдиний шлях очистити сьогоднішню політичну ситуацію», - заначив лідер партії Громадянська платформа Дональд ТУСК (Donald Tusk).

Голова партії Польське стронніцтво народне (PSL) Вальдемар ПАВЛЯК (Waldemar Pawlak) у свою чергу додав, що хаос та безперервні наради призводять до цілковитого розладу державних інституцій.

Зазначені три політичні сили мають разом 309 депутатів у сеймі. Для саморозпуску потрібно мінімум 307 голосів.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня прем`єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ оголосив про остаточний розпуск правлячої коаліції, в яку входили його партія "Право і справедливість", партія "Самооборона" і Ліга польських сімей. Він також повідомив, що дострокові парламентські вибори в Польщі відбудуться в жовтні, найпізніше - в листопаді.