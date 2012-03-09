Саркозі пообіцяв піти з політики

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, який балотується на другий термін, пообіцяв піти з політики в разі програшу на майбутніх президентських виборах, що пройдуть у квітні.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це глава Французької держави заявив в ефірі радіостанції Ер-ем-се.

"Так, - лаконічно відповів Н.САРКОЗІ на запитання про журналістів про те, чи збирається він залишити політичну кар`єру, якщо програє за підсумками голосування. - Я займуся чим-небудь іншим. Чим? Я ще й сам не знаю". Втім, Президент підкреслив, що не налаштовує себе на поразку.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, за Н.САРКОЗІ в першому турі виборів готові проголосувати 27% виборців. У той же час за його головного опонента, кандидата від опозиційної Французької соціалістичної партії Франсуа ОЛЛАНДА свій голос хочуть віддати 29% населення республіки.

Перший тур президентських виборів у Франції запланований на 22 квітня.