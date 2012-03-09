У США до 8 березня присудили премії жінкам з усього світу

01:05, 09 березня 2012
Світ
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Держдепартамент США оголосив імена 10 лауреатів премії "За мужність", яка вручається жінкам, які борються за громадянські та соціальні права в складних умовах

ДерждепартаментСША оголосивімена10лауреатівпремії"Замужність", якавручаєтьсяжінкам, які борютьсяза громадянськіта соціальніправавскладнихумовах.

Лауреатицьогороку:

- членрадиафганськоїпровінціїКандагарі власницяприватноїрадіостанції, яка висвітлюєпроблемижінок,МаріамДюрані;

-правозахисницяз Пакистану, депутатмісцевої радиШадБегам.

-ПрісциллаОлівейра, жінка-поліцейськийз Ріо-де-Жанейро, яка пережилавикрадення;

-Зін Мар Аун, бірманськаправозахисниця, яка після11роківв'язницідопомагаєжінкам- колишнімполітв'язнем;

-ДжинетЛіма, журналістказ Колумбії, яка виступаєвідіменіжертвсексуальногонасильства;

-ХанаХебші, архітектор,яка висвітлюваладлясвітуподіївЛівії;

-АнізіяАхмед,колишнязаступник міністранаМальдівах, яка знялатабунаобговореннянасильствавмусульманськихсім'ях;

-СамарБедаві, мешканкаСаудівськоїАравіїдобиласячерезсудрозширенняправжіноквкраїні;

-ХаваСаліх, мешканкаСудану, що захищаєправадітейі жіноквумовах воєнногоконфлікту;

-СафакПавей, першажінка-інвалід- депутатпарламентуТуреччини.

ЦеремоніяпроводитьсящорокувМіжнароднийжіночийдень 8березня.Цього рокувній брали участьдержсекретарХілларіКлінтон, дружинапрезидентаСША МішельОбама, лауреатиНобелівськоїпремії миру2011ЛеймаГбоуіТавакульКарман.

Клінтонзаявила,що всіудостоєнінагороди "невпинноборютьсяза поліпшеннястановища жінок", незважаючинате,що нерідкоопиняється підзагрозою їхжиття.

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