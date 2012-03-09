У США до 8 березня присудили премії жінкам з усього світу

ДерждепартаментСША оголосивімена10лауреатівпремії"Замужність", якавручаєтьсяжінкам, які борютьсяза громадянськіта соціальніправавскладнихумовах.



Лауреатицьогороку:



- членрадиафганськоїпровінціїКандагарі власницяприватноїрадіостанції, яка висвітлюєпроблемижінок,МаріамДюрані;



-правозахисницяз Пакистану, депутатмісцевої радиШадБегам.



-ПрісциллаОлівейра, жінка-поліцейськийз Ріо-де-Жанейро, яка пережилавикрадення;



-Зін Мар Аун, бірманськаправозахисниця, яка після11роківв'язницідопомагаєжінкам- колишнімполітв'язнем;



-ДжинетЛіма, журналістказ Колумбії, яка виступаєвідіменіжертвсексуальногонасильства;



-ХанаХебші, архітектор,яка висвітлюваладлясвітуподіївЛівії;



-АнізіяАхмед,колишнязаступник міністранаМальдівах, яка знялатабунаобговореннянасильствавмусульманськихсім'ях;



-СамарБедаві, мешканкаСаудівськоїАравіїдобиласячерезсудрозширенняправжіноквкраїні;



-ХаваСаліх, мешканкаСудану, що захищаєправадітейі жіноквумовах воєнногоконфлікту;



-СафакПавей, першажінка-інвалід- депутатпарламентуТуреччини.



ЦеремоніяпроводитьсящорокувМіжнароднийжіночийдень 8березня.Цього рокувній брали участьдержсекретарХілларіКлінтон, дружинапрезидентаСША МішельОбама, лауреатиНобелівськоїпремії миру2011ЛеймаГбоуіТавакульКарман.



Клінтонзаявила,що всіудостоєнінагороди "невпинноборютьсяза поліпшеннястановища жінок", незважаючинате,що нерідкоопиняється підзагрозою їхжиття.