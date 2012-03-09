У США до 8 березня присудили премії жінкам з усього світу
Держдепартамент США оголосив імена 10 лауреатів премії "За мужність", яка вручається жінкам, які борються за громадянські та соціальні права в складних умовах
ДерждепартаментСША оголосивімена10лауреатівпремії"Замужність", якавручаєтьсяжінкам, які борютьсяза громадянськіта соціальніправавскладнихумовах.
Лауреатицьогороку:
- членрадиафганськоїпровінціїКандагарі власницяприватноїрадіостанції, яка висвітлюєпроблемижінок,МаріамДюрані;
-правозахисницяз Пакистану, депутатмісцевої радиШадБегам.
-ПрісциллаОлівейра, жінка-поліцейськийз Ріо-де-Жанейро, яка пережилавикрадення;
-Зін Мар Аун, бірманськаправозахисниця, яка після11роківв'язницідопомагаєжінкам- колишнімполітв'язнем;
-ДжинетЛіма, журналістказ Колумбії, яка виступаєвідіменіжертвсексуальногонасильства;
-ХанаХебші, архітектор,яка висвітлюваладлясвітуподіївЛівії;
-АнізіяАхмед,колишнязаступник міністранаМальдівах, яка знялатабунаобговореннянасильствавмусульманськихсім'ях;
-СамарБедаві, мешканкаСаудівськоїАравіїдобиласячерезсудрозширенняправжіноквкраїні;
-ХаваСаліх, мешканкаСудану, що захищаєправадітейі жіноквумовах воєнногоконфлікту;
-СафакПавей, першажінка-інвалід- депутатпарламентуТуреччини.
ЦеремоніяпроводитьсящорокувМіжнароднийжіночийдень 8березня.Цього рокувній брали участьдержсекретарХілларіКлінтон, дружинапрезидентаСША МішельОбама, лауреатиНобелівськоїпремії миру2011ЛеймаГбоуіТавакульКарман.
Клінтонзаявила,що всіудостоєнінагороди "невпинноборютьсяза поліпшеннястановища жінок", незважаючинате,що нерідкоопиняється підзагрозою їхжиття.