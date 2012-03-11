Пам`ятник Тарасу Шевченку може з‘явитись у Нижньому Новгороді (Росія).

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у Генеральному консульстві України в Нижньому Новгороді, про це йшлося у ході урочистостей з нагоди 198-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка 9 березня у Нижньому Новгороді.

«Керівник української дипустанови запропонував громаді ініціювати встановлення в Нижньому Новгороді пам’ятника видатному сину українського народу Тарасу Шевченку у 2014 році з нагоди 200-річчя від дня його народження. Українці Нижнього Новгорода гаряче підтримали цю ідею», - йдеться у повідомленні.

У своїй промові генеральний консул України Ігор МЕЛЬНИЧУК наголосив, що за півроку перебування у центрі Приволжжя «Шевченко зрозумів і серцем прийняв це місце, полюбив його архітектуру і волзькі краєвиди. Тут він написав поеми «Неофіти» і «Юродивий», низку ліричних поезій та чимало картин».

До меморіальної дошки на будинку на Верхньоволзькій набережній, у якому наприкінці 1857 - початку 1858 років, повертаючись із заслання, мешкав Т.Шевченко, активісти місцевого Товариства української культури «Джерело» поклали живі квіти.

Як повідомляв УНІАН, Генеральне консульство України в Нижньому Новгороді було відкрите 14 лютого 2012 року. В урочистостях з цього приводу взяли участь міністри закордонних справ України та РФ Костянтин ГРИЩЕНКО і Сергій ЛАВРОВ.