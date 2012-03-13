Корейські та російські учені об'єднались, щоб клонувати мамонта

Вчені Північно-Східного федерального університету в Якутську уклали угоду з сеульським Центром досліджень стовбурних клітин про клонування мамонта на базі ДНК, отриманої з його хутра.

Російські фахівці приєднаються до скандально відомого сеульського ембріолога Хван У Сока. Останній намагається відродити мамонта за допомогою нового біологічного матеріалу, який було знайдено у вічній мерзлоті.

Старший науковий співробітник Музею мамонта НДІ Прикладної екології Півночі в Якутську Семен Григор'єв пояснив, що генетичною "базою" для клонування може стати індійський слон – через схожість ДНК.

"Як кажуть наші колеги, для відтворення мамонта нам достатньо отримати зразки хутра свіжого екземпляру тварини, але вони обов’язково мають бути оброблені на місці. Інакше є шанс, що матеріал деградує при розморожуванні", - каже професор Григор'єв.

Хван У Сок опинився в центрі міжнародного скандалу на початку 2006 року, коли виявилося, що результати його експериментів з клонування людини було сфальсифіковано. Попри це, фахівцю зі стовбурових клітин згодом вдалося відновити наукову репутацію, адже він отримав ідентичні екземпляри корови, кота та вовка.

Російські та корейські вчені впевнені, що їхній проект може бути повністю реалізовано впродовж наступних 10-20 років – за умови стабільного фінансування.