Російські журналісти про Крим, газ, Путіна, махінації і митний простір

Росія повинна звикнути, що Крим і Севастополь є територією України.

Про це написав у блозі на сайті радіостанції «Эхо Москвы» російський письменник і журналіст Леонід МЛЄЧІН, відповідаючи на запитання, чим повинні поступитися Росія і Україна, щоб покращити відносини.

«Росії потрібно поступитися відчуттям, що Україна не може бути самостійною державою, що це всього лише частина Росії. Поступитися й забути про Крим і про Севастополь. Тобто, в тому сенсі, що треба звикнути, що це була, є і буде територія України. Була вже з 1991 року територія України, сусідньої України. Потрібно цим поступитися, нічого не поробиш, така історична реальність», - вважає Л.МЛЄЧІН.

Він зазначив, що Україні потрібно поступитися політичною звичкою займатися у відносинах із РФ «постійним маневруванням і махінаціями в надії щось на чомусь виграти. Україна – велика за чисельністю населення, за територією європейська держава. Й Україні слід було б поводитися, як відповідальному європейському партнеру».

У свою чергу, відповідаючи на це ж запитання, головний редактор російської «Независимой газеты» Костянтин РЕМЧУКОВ назвав російсько-українські відносини «газоцентричними».

«І ось ця вузькість коридору суперечностей, звичайно, з одного боку, й ускладнює наш діалог. З іншого боку, вона його полегшує. Ускладнює тому, що коли всього одна, але дуже серйозна тема, значить, є з обох сторін люди, які матеріально сильно зацікавлені в цьому. А переконати впливових людей відмовитися від своїх матеріальних баришів у газотрубній справі дуже складно, оскільки їх не цікавлять якісь загальнонаціональні ідеї», - вважає він.

За словами К.РЕМЧУКОВА, одне питання «може зрушити ці відносини, а саме питання, пов'язане зі вступом України до Єдиного митного простору».

«Ця тема дуже подобається ПУТІНУ (Єдиний митний простір), він доклав багато зусиль для його створення. І якщо Україна ухвалить рішення про вступ до Єдиного митного простору (а такі розмови на міністерському рівні в Києві існують), то мені здається, ми зможемо вирішити й багато питань, пов'язаних із газом і з трубою. Отже тут теж усе в руках політиків, тому що з кожним місяцем Україна розумітиме, що вона все менше й менше потрібна Заходу. А тоді, природно, обернеться на схід», - зазначив К.РЕМЧУКОВ.