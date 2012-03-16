База НАТО в Росії привернула увагу політиків

Депутати Держдуми Росії від КПРФ називають відкриття перевалочної бази НАТО в Ульяновську здачею національних інтересів РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це член комітету Держдуми Росії з питань оборони Вячеслав ТЕТЬОКІН (фракція КПРФ) заявив журналістам у Москві.

«Те, що ми бачимо перед нашими очима – це здача національних інтересів Росії», - заявив він. За його словами, цей факт сильно характеризує лицемірство правлячого угрупування в Росії.

«Багато в чому путінська виборча кампанія будувалася навколо твердження, що пан ПУТІН є представником якихось патріотичних сил, а ось ті, хто виступають проти нього – це мало не суцільно агенти Заходу. ПУТІН виступав на цих виборах як представник антиамериканських сил і раптом відразу ж після завершення виборчої кампанії ми отримуємо американську військову базу, фактично, в Ульяновську», - сказав В.ТЕТЬОКІН.

За його словами, таке рішення готувалося давно й можливість її відкриття обговорювалася останні 2 роки, коли було ухвалено рішення про виведення військ США з Афганістану.

В.ТЕТЬОКІН заявив, що Узбекистан відмовився від такої бази, оскільки це загрожує збільшенням потоку наркотиків і зброї на території країни.

Він зазначив, що після того, як аеропорт Слатіна в Косово почали контролювати американці, то через нього пішов потік наркотиків із Афганістану до Європи.

«Зараз ми можемо зіткнутися з такою ж проблемою, коли американці крім того, що вони вивозитимуть важку техніку, вивозитимуть компактніші контейнери, які міститимуть ті ж самі наркотики. Ми від цього не гарантовані», - сказав В.ТЕТЬОКІН.

Окрім цього, він підкреслив, що в політиці немає місця для благодійності. Які поступки російське керівництво отримало або збирається отримати від цього не зрозуміло, додав він.

«Одне з найважливіших питань російській зовнішній політиці – це розміщення елементів американської ПРО в Європі, яка загрожує російським стратегічним силам. Чи пішли американці на поступки Росії в цьому питанні? Ні, не пішли. Американці ніколи не йдуть на поступки поки їх не примусять», - сказав він. За його словами, складається враження, що керівництво РФ «зробило чергову односторонньою поступку, що дуже небезпечно».

Також він вважає, що присутність іноземних військових на території будь-якої держави загрожує її суверенітету, оскільки з'являється зона непідконтрольна національному уряду. За його словами, така ситуація виникне, оскільки американці завжди дуже жорстко вимагають права екстериторіальності й не допускають представників держави на цю базу.

«Фактично є небезпека, що Росія втратить суверенітет на певній частині своєї території й там з'являться війська, бойова техніка нашого потенційного супротивника. Це дуже небезпечна авантюра», - сказав він.

При цьому, депутат Анатолій ЛОКОТЬ (фракція КПРФ) заявив, що при створенні в Ульяновську перевалочної бази Альянсу на шляху з Європи до Афганістану йдеться не лише про майно, військові й цивільні вантажі, але й про особовий склад збройних сил НАТО. «Подібне рішення не може не викликати великої тривоги у всіх патріотів Росії, оскільки зрештою йдеться про створення військової бази НАТО на суверенній території Росії. Це небувала подія. Таке можна було представити лише у разі окупації нашої країни», - заявив він.

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Присутність персоналу НАТО не передбачається на транзитно-перевалочному пункті вантажів альянсу з Афганістану в Ульяновську. Про це повідомив офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Олександр ЛУКАШЕВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС Росії, зокрема, він повідомив, що в травні 2011 року керівництво НАТО звернулося до Російської Федерації з проханням розглянути можливість поширення спрощеного порядку транзиту нелетальних вантажів Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) до/із Афганістан(у) комбінованим способом, тобто залізничним, автомобільним і повітряним транспортом.

За його словами, пропрацювали технічні можливості реалізації такої транзитної схеми - із задіюванням аеропорту «Східний» м. Ульяновська. Враховувалися перспективи загального розвитку інфраструктури регіону, створення нових робочих місць.

«Про якісь військові бази або об'єкти не йдеться. Під цілі можливого транзиту були б задіяні виключно цивільні об'єкти матеріально-технічного забезпечення - склади тимчасового зберігання тощо. Присутність натовського персоналу не передбачається», - заявив О.ЛУКАШЕВИЧ.

При цьому він підкреслив, що пріоритетна увага приділяється створенню механізму надійного контролю за вантажами МССБ із боку митних органів Росії - з метою виключити використання цього маршруту для цілей наркотрафіку. Відповідні положення були б зафіксовані в обмінних листах із представниками НАТО.

МЗС Росії - спільно з компетентними російськими відомствами - підготував пропозиції щодо створення необхідної нормативно-правової бази для можливого запуску схеми комбінованого транзиту. Питання перебуває на розгляді в Уряді Російської Федерації, додав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він підкреслив, що йдеться про транзит лише невійськових (нелетальних) вантажів, які слідують на спрощених умовах звичайних комерційних поставок. Разом із домовленостями з НАТО про наземний транзит вантажів нелетального характеру в активному режимі діють двосторонні угоди про повітряний транзит озброєнь, військового майна й персоналу з Німеччиною, Францією, Іспанією, США, Італією та Швецією, додав він.

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Віце-прем'єр-міністр Росії з питань ВПК Дмитро РОГОЗІН на своїй сторінці в Facebook написав: «набридло читати про «базу США під Ульяновськом». Пояснюю: йдеться про т.зв. «мультимодальний транзит нелітальних вантажів для потреб Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані».

«Перекладаю російською мовою: в Ульяновську мінеральну воду, серветки, намети й ін. перевантажуються з поїзда на літаки й далі слідують в Афганістан - на адресу контингентів країн західної коаліції. Цей транзит - комерційний, тобто бюджет РФ отримує за нього гроші. Не думаю, що транзит через Росію натовського туалетного паперу є зрадою Батьківщини», - заявив він.

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Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО заявляє, що будь-яке розміщення натовський баз на території Російської Федерації мала схвалити Держдума РФ.

Про це П.СИМОНЕНКО заявив УНІАН, коментуючи заяву віце-прем’єр-міністра РФ Дмитра РОГОЗІНА щодо розміщення під російським Ульяновськом перевалочної бази НАТО.

«Я в це просто не можу повірити і розглядаю це, як чергову качку», - сказав він. П.СИМОНЕНКО зауважив, що Д.РОГОЗІН в цьому випадку має показати документ з рішенням Держдуми. «Він має показати документ: ось рішення парламенту Росії, який дозволив існування цієї бази на території Росії», - сказав лідер фракції КПУ.

П.СИМОШЕНКО зазначив, що такий документ Держдумою має ухвалюватися у відповідності з міжнародними нормами. «Коли мова йде про НАТО, а це військово-політичний блок, то це обов’язково мало бути затверджено рішенням Держдуми», - сказав він.

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У фракції Партії регіонів не бачать подвійних стандартів у розміщенні бази НАТО на території Російської Федерації, в Ульяновську.

Про це кореспонденту УНІАН заявив член Комітету Верховної Ради із закордонних справ, народний депутат від Партії регіонів Леонід КОЖАРА.

Він наголосив, що на сьогодні Росія поглиблює та розвиває співпрацю з НАТО набагато більше, ніж Україна: «Росія ніколи не відмовлялася від співпраці з НАТО. Тому тут з дуже великою натяжкою можна говорити про якісь подвійні стандарти», - сказав він.

Л.КОЖАРА зауважив, що Росія ніколи не виступала проти того, аби Україна розміщувала на своїй території натовські бази, оскільки Україна ніколи таких намірів і не мала: «Росія не виступала проти розміщення на території України баз НАТО, тому що Україна ніколи не збиралася їх розміщувати», - сказав він, додавши, що Росія лише виступала проти членства України в НАТО.