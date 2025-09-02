Вперше пташенята фламінго народилися в Україні у 2023 році й це, за словами фахівців, говорить про зміни клімату.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) рідкісні рожеві фламінго, яких називають "феніксами" намагалися гніздитися, але через війну їм це не вдалося.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. "Вони (фламінго – УНІАН) формували на різних лиманах в декількох місцях колонії для гніздування. Але під впливом війни не змогли успішно вивести пташенят. Зараз у нацпарку ще тримається 1500 дорослих птахів, які мандрують лиманами", - розповів науковець.

Він нагадав, що у 2023 році рожеві фламінго вперше загніздилися на території парку "Тузлівські лимани". Торік гніздування було невдалим - 400 "домівок" рідкісних птахів були зруйновані через війну.

Керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський пояснив УНІАН, що перше гніздування фламінго на території "Тузлівських лиманів", яке було зафіксоване у 2023 році - свідчення зміни клімату. Фахівець прпустив, що на Одещині цим птахам сподобалася територія заповідника – солоні озера, кормова база.

"Відсутність гніздування - маркер впливу війни... Зараз пташенят немає, й на це вплинули шуми війни – російські дрони, вибухи. Дуже сумно, що таке сталося – наразі це єдина територія в Україні, де фламінго можуть виводити потомство", - наголосив Балінський.

Рідкісні фенікси в Україні: що відомо

У 2017 році рожеві фламінго намагалися сформувати колонію в Україні. Зокрема, у Херсонської області на озері Чурюк. Однак вивели вони тоді лише трьох пташенят, доля яких наразі невідома. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну птахи покинули тимчасово окуповану Херсонщину та перебралися до заповідника на Одещині. Фахівці нарахували у парку понад 500 птахів. Згодом стало відомо, що фламінго облаштували 160 гнізд, а у вересні на Одещині вперше народилися майже дві сотні фламінго.

У 2024 році фламінго не змогли загніздитися через несприятливі умови. Через обстріли російської армії вони залишали "Тузлівські лимани" та полетіли ближче до Одеси.

Навесні цього року фламінго повернулися до "Тузлівських лиманів". Науковці казали, що почули "типові неймовірно знайомі" голоси – птахи прилетіли до Кордону "Тузлівська Амазонія".

