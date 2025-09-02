Причина – закінчення терміну дії сертифіката UEFI GOP.

Деякі старі відеокарти Nvidia можуть зіткнутися з проблемами під час роботи на ОС Windows 11 при ввімкненому Secure Boot після червня 2026 року. Причина – закінчення терміну дії сертифіката UEFI GOP.

Як пише портал TechPowerUp, цей компонент відповідає за виведення зображення на етапі завантаження системи, і якщо його підпис перестане вважатися дійсним, комп'ютер може просто не пройти етап завантаження – користувач побачить "чорний екран" ще до запуску BIOS.

Проблема особливо критична для користувачів материнських плат та процесорів без вбудованої графіки. Для вирішення потрібне оновлення VBIOS від виробників чи заміна відеокарти, інакше система може опинитися в стані "м'якої цеглини".

Оновлення прошивки материнської плати проблему не вирішить, оскільки вона пов'язана саме з відеокартою. Виробникам графічних карт і партнерам Nvidia (Asus, MSI, Gygabite та іншим) доведеться випускати оновлення з підтримкою нового сертифіката Microsoft 2023 року.

Тимчасовим рішенням може стати вимкнення Secure Boot, але це знижує рівень захисту системи, а деякі сучасні ігри та античит-системи вимагають його ввімкнення. Наприклад, Battlefield 6 без Secure Boot банально не працює. Власникам старих систем рекомендується заздалегідь оновити прошивку материнської плати та Windows, щоб база сертифікатів UEFI підтримувала нові ключі

Моделі відеокарт, зав'язані виключно на сертифікат 2011 року, можуть зіткнутися з відмовою завантаження системи після його закінчення в середині 2026-го.

Раніше оглядачі PC Gamer визначили найкраще залізо для ігрових ПК у різних цінових категоріях. У бюджетному сегменті найоптимальнішим названо зв'язку відеокарти Radeon RX 9060 XT і процесора Intel Core i5-13400F.

Тим часом Nvidia вперше знизила ціни на нові відеокарти GeForce RTX 5000 у Європі. Подешевшали переважно топові моделі: так, цінник на RTX 5090 тепер становить 2099 євро замість 2329.

