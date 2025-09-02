Крім того, просування у ворога фіксується поблизу Маліївки та Кам'янки.

Російські окупанти захопили населений пункт Воскресенка в Донецькій області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Воскресенку, а також просунувся поблизу Маліївки та Кам'янки", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що уточнено ситуацію поблизу Дачного. На карті статус населеного пункту не визначений, він знаходиться в сірій зоні.

1 вересня у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ поінформували, що Сили оборони України звільнили селище Новоекономічне у Покровському районі Донецької області. Зазначалося, що український прапор у центрі населеного пункту було піднято в неділю, 31 серпня.

Також 1 вересня аналітики DeepState повідомляли, що росіяни захопили населений пункт Комишуваха на Донеччині, який знаходиться неподалік кордону Дніпропетровської та Запорізької областей.

Зазначали, що ворог просунувся в районі Маліївки, яка знаходиться у Дніпропетровській області. Також окупанти мали просування і біля Новоукраїнки на південь від Покровська.

Сьогодні у Генштабі повідомили, що штурмовики окремого полку "Скеля" звільнили селище Удачне на Донеччині. "У прямому контакті та за підтримки засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор", – йдеться у повідомленні.

