Серед першокласників частка саме маріупольців кожного року зменшується.

Цьогоріч в тимчасово окупованому Маріуполі пішли в школу 17 тисяч дітей, серед них 6,5 тис. – росіяни. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко в ефірі Ранок.LIVE.

"В Маріуполі пішли в школу 17 тисяч дітей. Фактично маріупольських дітей, які є резидентами Маріуполя, навчаються, пішли в школи близько 11 тисяч дітей. Майже 6,5 тисяч дітей – це діти росіян, які приїхали, і їх кількість зростає", - сказав він.

Андрющенко наголосив, що серед першокласників кожного року стає менше самих маріупольців. Водночас, за його словами, місцеві батьки намагаються зберегти українську ідентичність у дітей — попри окупацію, продовжуються дистанційні заняття з українськими вчителями.

"Люди намагаються, щоб діти отримали хоча б якусь частку українського навчання, української мови, літератури, історії", - додав він.

Ситуація в Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, нещодавно до тимчасово окупованого Маріуполя приїжджав глава Чечні Рамзан Кадиров. Мета його візиту полягала у незаконному вивозі металу з металургійного комбінату, на що дав дозвіл очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін.

За словами Андрющенка, 26 серпня кадирівці відвідали "свої володіння" на Металургійному маріупольському комбінаті ім. Ілліча. Але, як зазначив керівник центру, візит зроблений не для підняття бойового духу інших окупантів чи підтримки підприємства.

"Все дуже просто. Мародерство. До Маріуполя вони всім "племенем" зустрілись в Донецьку з Пушиліним. Та сталося диво. Одразу після цієї зустрічі Пушилін видав Указ, який дозволяє транзит металобрухту в "ДНР", - заявив Андрющенко. Саме після цього дозволу, каже керівник центру, "гості" з Чечні поїхали в Маріуполь, щоб організовувати вивіз металу.

