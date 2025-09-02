Загалом на два роки НБУ закладає потребу у зовнішньому фінансуванні в розмірі 65 млрд дол.

Потреба України у фінансуванні складає близько 65 млрд доларів на 2026-2027 роки, і щодо двох третин з цієї суми ще немає підтверджених джерел фінансування.

Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, загалом на два роки Нацбанк закладає трошки більшу, ніж уряд, потребу у зовнішньому фінансуванні – близько 65 млрд доларів (35 млрд дол. у 2026 році та 30 млрд дол. у 2027 році).

"Ця сума не включає запас, який планується сформувати цього року. За нашими оцінками, обсяг коштів, що не має підтверджених джерел фінансування на 2026-2027 роки, наразі складає приблизно дві третини цієї суми. Є розрив у фінансуванні на наступний рік і ще більший розрив на 2027 рік", - сказав Ніколайчук.

Він зазначив, що погляди уряду і Національного банку щодо потреб у фінансуванні є досить близькими. За його словами, міністр фінансів Сергій Марченко озвучував суму розриву на 2026-2027 роки у 37 млрд дол., який на сьогодні не є закритим підтвердженими джерелами фінансування.

"Коли (міністр фінансів Сергій Марченко, – УНІАН) говорить про цифру 45 млрд дол., то йдеться вже про потреби уряду у зовнішньому фінансуванні виключно у наступному році, які покриватимуться в тому числі сформованим запасом коштів від отриманого цьогоріч міжнародного фінансування та вже підтвердженими джерелами фінансування", - пояснив перший заступник голови НБУ.

Зовнішнє фінансування України – інші новини

Міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації програми дій уряду зазначав, що Кабмін передбачає можливість продовження війни на весь 2026 рік, і за цього сценарію Україна потребуватиме 45 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Він додав, що сьогодні в уряді шукають зовнішнє фінансування на 2026-2027 роки, оскільки у 2028 році відбудеться довгостроковий перегляд бюджету Євросоюзу, і у ньому буде закладена власна програма фінансування потреб України.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявляв, що Німеччина закріпить щорічну фінансову підтримку Україні в розмірі 9 мільярдів євро щорічно протягом найближчих двох років.

