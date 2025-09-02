На івенті відсвяткують 10-річчя студії Kojima Productions.

Хідео Кодзіма анонсував івент Beyond The Strand, який присвячений 10-річчю від заснування студії Kojima Productions і релізу Metal Gear Solid 5: Phantom Pain.

Виставка відбудеться 23 вересня в кінотеатрі Тохо Ропонгі в Токіо. Квитки продають за принципом лотереї, але також буде вестися і пряма трансляція.

Що покажуть на івенті - поки невідомо. У пресрелізі обіцяють появу особливих гостей, а також перший погляд на майбутні ігри геймдизайнера. Зараз ми знаємо про два проєкти Кодзіми - Physint і OD.

Відео дня

Обидві гри залишаються за завісою таємниці. Про хорор OD не було жодних новин із 2023 року, а духовний спадкоємець серії Metal Gear Solid - Physint - отримав невеликий тизер минулого року. Утім, уся ця презентація завжди може виявитися анонсом Death Stranding 2 на ПК.

Раніше Кодзіма розповів, що Physint вийде не раніше ніж через 5-6 років. Після релізу цієї гри геймдизайнер збирається зайнятися зйомкою власного фільму.

Крім того, нещодавно Кодзіма дав пораду розробникам-початківцям. Геймдизайнер зізнався, що проходить максимум одну гру на рік, а сам він вважає, що потрібно черпати натхнення з реальності.

Вас також можуть зацікавити новини: