За словами Плетенчука, Крим стоїть на шляху слідування різноманітних засобів ураження.

Наразі перекидання важкої техніки ешелонами Кримським мостом на тимчасово окупований півострів майже неможливе, бо шляхопровід пошкоджений. Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Його запитали, чи перекидає ворог техніку та територію окупованого півострова.

"Це хаб… Там, у будь-якому разі, є велика кількість різноманітних підрозділів. Однак перекидання техніки, зокрема важкоброньованими ешелонами через той самий міст наразі практично неможливо здійснювати. Ризикнути можна, але його структура порушена для цього. Так чи інакше у Криму залишається багато різних воєнних об’єктів", - підкреслив Плетенчук.

Відео дня

Він сказав, що знищення систем ППО на території АРК необхідно, й нещодавно ГУР знищили кілька таких комплексів, а також унікальний радіотелескоп, який використовується противником як елемент системи ГЛОНАСС - російського аналога GPS. Речник сказав:

"За Кримом ховаються й ті об’єкти, які у східній частині Азово-Чорноморського регіону. Тому що Крим, на жаль, стоїть на шляху слідування різноманітних засобів ураження. Тому знищення подібних об’єктів є важливим, обов’язковим. У будь-якому разі у Криму періодично відбувається те, що у нас називається "бавовною". Звісно, для того, щоб проводити подібні акції, потрібно в першу чергу позбутися того, що стоїть на заваді".

Він уточнив, що на заваді стоїть ППО ворога, а системи ППО - це "очі".

Водночас ситуація у Чорному морі залишається незмінною. Станом на зараз відсутні будь-які одиниці в усьому Азово-Чорноморському регіоні. Пункти базування, за словами речника, охороняють невеликі катери, які виходять на зовнішній рейд, та різноманітна авіація - з повітря.

Кримський міст - останні новини

Як писав УНІАН, 3 червня СБУ підірвала Кримський міст під водою - опори були заміновані понад тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, вибухові пристрої активували дистанційно. За даними української спецслужби, підводні підпірки опор пошкоджено.

Днями бійці ГУР Міноборони України на території тимчасово окупованого Криму знищили об’єкти російських окупантів - радіолокаційний комплекс "Утьос-Т", радіотелескоп РТ-70, радіонавігаційна супутникова система "Глонасс" в куполі, берегова радіолокаційна станція МР-10М1 "Мис" М1 та РЛС 96Л6-АП зі складу зенітного ракетного комплексу С-400. За висновком аналітиків, рідкісний радіотелескоп РТ-70, який після окупації півострова став елементом системи ГЛОНАСС - російського аналогу GPS, дуже болюча втрата для армії РФ. Телескоп є гігантською спорудою: його параболічна антена має діаметр 70 метрів, вага сягає п’яти тисяч тонн, висота - 86 метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: