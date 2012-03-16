Вибори у Молдові: парламент обнесли огорожею і підтягнули спецпідрозділ

Сьогодні в парламенті Молдови відбудуться вибори президента країни.

Як передає кореспондент РІА Новости, будинок Палацу Республіки, де повинно відбутися голосування, обнесено по периметру тимчасовою залізною огорожею і охороняється озброєними бійцями спецпідрозділу "Скут".

Вперше за всю історію виборів президента Молдови в останню мить змінено час їх проведення. У четвер ввечері спеціальна комісія з виборів президента оголосила, що вибори пройдуть о 8 ранку за місцевим часом замість 15 години за місцевим часом.

Депутати правлячого в країні альянсу "За європейську інтеграцію" пояснюють це спробою уникнути сутичок між прихильниками і супротивниками нинішньої влади. На 12.00 за місцевим часом було намічено масовий мітинг протесту, дозволений на цей час міською владою, який організовує опозиційна партія комуністів (ПКРМ). Водночас, коли представники ПКРМ дізналися, що час проведення виборів перенесено на ранок, вони заявили, що можуть змінити час проведення маршу протесту.

Молдова перебуває у політичному глухому куті відтоді, як навесні 2009 року в Кишиневі почалися масові безлади у зв`язку з перемогою Партії комуністів на парламентських виборах, що відбулися 5 квітня. Дві спроби парламенту обрати президента (10 листопада і 7 грудня 2009 року), коли кандидатом на цю посаду виступав лідер демократичної партії Маріан ЛУПУ, закінчилися безрезультатно.

Комуністи, маючи 39 голосів із 101, бойкотують засідання парламенту. Крім того, вони недавно заявили, що навіть якщо альянс обере президента, він буде нелегітимний, як і сам парламент, що давно порушив всі конституційні закони за термінами обрання глави держави.

Конституційний суд Молдови наприкінці вересня 2010 року визнав, що необрання президента республіки на виборах є обставиною, що реабілітує розпуск парламенту. Відповідно до цього рішення і були призначені дострокові парламентські вибори, що відбулися 28 листопада 2010 року. Але і цей склад парламенту дотепер не знайшов виходу з політичного глухого кута.

Парламент Молдови сьогодні зробить чергову, п`яту за останні роки, спробу обрати президента країни.

Цього разу єдиний кандидат на цю посаду - 63-річний голова Вищої Ради магістрату Микола ТІМОФТІ - має певні шанси стати четвертим президентом Молдови, незважаючи на те, що опозиційна партія комуністів збирається бойкотувати ці вибори.