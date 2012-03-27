Батько терориста з Тулузи має намір судитися з урядом Франції

Мохаммед Беналел Мера, батько терориста Мохаммеда Мера, який скоїв серію вбивств у околицях Тулузи (Франція), заявив про намір подати судовий позов до французького уряду.

Як зазначає газета «Сегодня», на думку Мера-старшого, французька влада не повинна була допустити загибелі його сина під час штурму його будинку.

"Франція - велика країна, і у неї були всі можливості зберегти моєму синові життя. Наприклад, вони могли приспати його газом і заарештувати", - заявив батько терориста, підсумувавши, що спецназ просто "вважав за краще вбити" його сина.

Мера-старший також пообіцяв, що найме найкращих адвокатів, і "працюватиме до кінця своїх днів", щоб сплатити їхні послуги, повідомляє Agence France-Presse.

Втім, зазначає газета, у справі «тулузького стрільця» все ж таки буде засуджений - брат 23-річного Мохаммеда Мера 29-річний Абделькадер Мера. Його заарештовано і пред'явлено звинувачення у співучасті у вбивстві трьох французьких солдатів, трьох єврейських школярів і рабина, а також у змові з метою підготовки терактів.

Французька влада вважає, що саме він втягнув свого брата у радикальну ісламістську діяльність. Мера-старший признався, що був присутній при крадіжці скутера, на якому його брат здійснював напади. Всі інші звинувачення він відкидає, заявляючи, що його роблять цапом відбувайлом. При цьому він заявив, що рішуче засуджує дії брата.

Як повідомляв УНІАН, облога будинку, в якому переховувався підозрюваний у вбивстві семи чоловік за період з 11 березня (з яких, щонайменше, двоє дітей, убитих 19 березня біля єврейської школи в Тулузі), тривала понад 30 годин.