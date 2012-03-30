Мавроді обізвав своїх адвокатів мерзотою і заявив, що він на волі

Про це він у категоричній формі заявив своїм вкладникам у відеозверненні на You Tube . «Щодо того, що я затриманий, нічого я не затриманий, адвокати ці мої - тварі кінчені, мерзоти», - заявив Мавроді.

«Це просто чистої води провокація, якби в помсту напевно, що їх вигнали», - припустив Мавроді.

«У мене просто слів немає. Брехня це все, і провокація», - зазначив він.

Нагадаємо, раніше російські інформагентства із посиланням на адвоката Мавроді повідомили, що засновник «МММ» затриманий правоохоронними органами і буде доставлений до суду.

Мавроді звинувачується в ухиленні від сплати податків. Це порушення може каратися адміністративним арештом. Раніше суд вже заарештовував Мавроді на п`ять діб за аналогічне правопорушення. За відомостями захисту, подібних адміністративних справ відносно творця МММ очікується близько трьохсот.