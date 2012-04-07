Облрада виділила 100 тис грн на пам’ятник Шухевичу

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, таке рішення облрада прийняла сьогодні під час другого пленарного засідання тринадцятої сесії обласної ради. Депутати обласної ради одноголосно проголосували за виділення 100 тисяч гривень на завершення будівництва пам’ятника.

Довідка УНІАН. 30 червня 2012 року виповнюється 105 років від дня народження головнокомандувача Української повстанської армії Р.Шухевича. Станом на 5 квітня на бронзову скульптуру та гранітну частину пам’ятника Р.Шухевичу громада міста Калуш зібрала 116 425 гривні. Загалом вартість пам’ятника та всіх опоряджувальних та будівельних робіт становить 650 тис. гривень. Раніше Калуська міська рада виділила 200 тис гривень, районна - 20 тис гривень.