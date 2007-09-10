Білий дім підтвердив автентичність відеозапису бін Ладена

Білий дім підтвердив автентичність відеозапису лідера «Аль-Каїди» Осами бін Ладена. Зміст запису вказує на те, що він був зроблений недавно, очевидно, в останні декілька місяців. Про це заявила радник президента США з питань внутрішньої безпеки Френсіс Таунсенд. В той же час чиновниця відзначила, що в цьому записі немає нічого такого, що говорило б про можливу атаку найближчим часом. "Ця печерна людина, яка постійно переховується, не здатна ні на що, крім таких записів", - сказала помічниця президента.

Эхо Москвы