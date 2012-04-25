Саркозі програв Олланду півмільйона голосів

Згідно з результатами, різниця між двома основними суперниками, соціалістом Франсуа Олландом і чинним президентом Ніколя Саркозі, становила понад півмільйона голосів.

Як передає РІА «Новости», за інформацією Конституційної ради, всього дійсними визнано 35 мільйонів 883 тисячі 209 бюлетенів, проголосували 36 мільйонів 584 тисячі 399 осіб, у виборчих списках значилися 46 мільйонів 28 тисяч 542 людини.

Ф.Олланд набрав 10 мільйонів 272 тисячі 705 голосів, Н.Саркозі - 9 мільйонів 753 тисячі 629 голосів, вони вийшли у другий тур, який пройде 6 травня.

Третє місце посіла лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен з 6 мільйонами 421 тисячею 426 голосами.

Лідер "Лівого фронту" Жан-Люк Меланшон набрав 3 мільйони 984 тисячі 822 голоси, а центрист, лідер "Демократичного руху" (MoDem) Франсуа Байру - 3 мільйони 275 тисяч 122 голоси.

Інші кандидати не подолали планку в 1 мільйон голосів.

Конституційна рада була змушена анулювати результати голосування на шести виборчих дільницях, де в цілому проголосували 2,5 тисячі виборців.

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся у неділю, 22 квітня.