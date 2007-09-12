Магазини для мусульман з`являться в кожному окрузі Москви

Магазини з продуктами, які мусульманам дозволено вживати в їжу, відкриються в кожному окрузі Москви, повідомляє РІА "Новости" з посиланням міський комітет з телекомунікацій і ЗМІ.

"Планується, що в кожному окрузі Москви буде хоч би по одному магазину халяль, оскільки людей, що сповідують іслам, у столиці щорік стає більше", - йдеться в повідомленні.

Комітет зазначає, що в останні роки з`явилося дуже багато контрафактної халяльної продукції.

Рада муфтіїв РФ розробила стандарт і порядок контролю за виробництвом мусульманської їжі, згідно якому вже діють близько 100 підприємств. Координує діяльність заводів і магазинів центр стандартизації і сертифікації "Халяль".

"Халяль" у перекладі з арабської означає "бути вільним, дозволеним". Для таких продуктів головне - відповідність щодо мусульманських традицій. Зокрема, в м`ясних блюдах халяль немає свинини чи її компонентів - тільки свіжа яловичина, баранина, птиця. Тварин забивають теж відповідно до норм ісламу.