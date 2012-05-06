Франція обирає собі президента поміж двох кандидатів

Як передає ІТАР-ТАРС, понад 46 млн французів, зареєстрованих у списках виборців, повинні сьогодні визначити ім'я глави держави на найближчі п'ять років.

Перший тур, що відбувся 22 квітня, виявив двох фіналістів - Ніколя Саркозі, який балотується на другий термін, і кандидата соціалістів Франсуа Олланда. Перемогу в першому раунді з невеликою перевагою взяв лідер опозиції: 28,63% голосів проти 27,18% у діючого Президента. Ф.Олланду ж віддавали перевагу й учасники численних опитувань, що проводилися напередодні другого туру, - напередодні вирішального голосування за нього були готові проголосувати 52,5%, тоді як підтримку Н.Саркозі висловлювали 47,5% виборців.

"Сильна Франція" - під таким гаслом проводив свою кампанію Н.Саркозі. Головні його обіцянки: подолати наслідки кризи євро, привести в рівновагу державні фінанси, встановити податок на великі компанії, підвищити рівень безпеки населення, реформувавши пенітенціарну систему. Говорячи до відчуття національної гордості співгромадян, діючий Президент не раз заявляв про необхідність різкого скорочення припливу в республіку іммігрантів, а також указував на необхідність перегляду режиму Шенгенських угод із метою зміцнення зовнішніх кордонів цього простору. "Об'єднана Європа не має сенсу, якщо не охороняє кордони, робочі місця, культуру, самобутність", - вважає Н.Саркозі.

Ф.Олланд позиціонує себе як "кандидат змін". Він почав марафон ще рік тому і добився права брати участь у президентських виборах, отримавши перемогу на перших в історії Соціалістичної партії загальнонаціональних "праймеріз". До соціально орієнтованої програми лівих він додав низку власних вимог. Лейтмотивом його виступів була обіцянка повернути у французьке суспільство справедливість, а також бажання зробити молодь пріоритетом державної політики. Щоб боротися з фінансовою кризою, він пропонує відбирати в казну 75% доходів, що перевищують мільйонну планку. Але одночасно передбачає підвищення мінімальної зарплати і соціальних виплат. У разі обрання він обіцяє в цьому ж році повернути французькі війська з Афганістану, а також має намір добиватися перегляду бюджетного пакту ЄС, що іменується "пактом Саркозі-Меркель".