У центрі Москви затримали 120 осіб, серед них - Нємцов
13:55, 07 травня 2012Світ
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У центрі Москви за спробу провести несанкціоновану акцію затримано 120 осіб, зокрема російського опозиціонера Бориса Нємцова.
|Борис Нємцов звертається до однодумців. Фото Володимир Астапкович/РІА ”Новости”
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС Росії по м. Москві.
«У центрі за спробу несанкціонованого пікетування затримано близько 120 осіб, зокрема Борис Нємцов. Всіх їх доставлено до відділення поліції», - зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що із затриманими проводяться профілактичні бесіди щодо неприпустимості порушення громадського порядку, після чого вони будуть відпущені.
За даними поліції, зараз обстановка в місті у цілому спокійна.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві відбулася церемонія інавгурації Володимира Путіна на пост Президента РФ.
Вчора, 6 травня, у Москві опозиція провела акцію протесту проти вступу В.Путіна на пост Президента РФ.
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