У центрі Москви затримали 120 осіб, серед них - Нємцов

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС Росії по м. Москві.

«У центрі за спробу несанкціонованого пікетування затримано близько 120 осіб, зокрема Борис Нємцов. Всіх їх доставлено до відділення поліції», - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що із затриманими проводяться профілактичні бесіди щодо неприпустимості порушення громадського порядку, після чого вони будуть відпущені.

За даними поліції, зараз обстановка в місті у цілому спокійна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві відбулася церемонія інавгурації Володимира Путіна на пост Президента РФ.

Вчора, 6 травня, у Москві опозиція провела акцію протесту проти вступу В.Путіна на пост Президента РФ.