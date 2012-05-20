Патріарх Московський відправив літургію на розстрільному полігоні НКВС

Патріарх Московський і всієї Руси Кирил разом з ієрархами Російської зарубіжної церкви відправив літургію на місці Бутовського розстрільного полігону НКВС-КДБ у Підмосков'ї.

Згідно з архівнимиданимиФСБ, тількивперіодз 8 серпня 1937року по 19 жовтня1938 року нацьомуполігонібуливбиті20 765 осіб.



Масовірозстрілитривалитамаждопочатку1950-хроків.Іменаі загальнакількістьзагиблихзавсі рокирепресійпокине відомі.

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