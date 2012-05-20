Медведєв каже, що у нього з Путіним однакове розуміння зовнішньої політики
Прем`єр-міністр Росії Дмитро Медведєв наголошує, що у нього з Президентом Росії Володимиром Путіним однакове розуміння пріоритетів зовнішньої політики Росії.
|Медведєв наголошує, що у нього з Путіним однакове розуміння пріоритетів зовнішньої політики Росії
«Я як людина, яка до певного часу займалася формуванням зовнішньої політики, перебуває сьогодні тут, це означає, що у нас з Володимиром Володимировичем Путіним однакове розуміння пріоритетів зовнішньої політики, що б іноді не намагалися говорити чи писати, або в чому б не намагалися побачити різницю в розумінні тих чи інших подій міжнародного порядку денного», - сказав Д.Медведєв.
Він відзначив, що його появу на саміті «Великої вісімки» як глави російської делегації в умовах, коли Президент зайнятий узгодженням кандидатур до уряду, треба розглядати як певний символ спадкоємності зовнішньої політики.
Д.Медведєв також повідомив, що запевнив американського лідера Барака Обаму в спадкоємності зовнішньополітичного курсу Москви, зокрема в прихильності політиці перезавантаження, після вступу В.Путіна на посаду Президента РФ.