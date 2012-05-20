Медведєв каже, що у нього з Путіним однакове розуміння зовнішньої політики

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав сьогодні журналістам за підсумками зустрічі глав держав і урядів «Групи восьми» в Кемп-Девиді (США).

«Я як людина, яка до певного часу займалася формуванням зовнішньої політики, перебуває сьогодні тут, це означає, що у нас з Володимиром Володимировичем Путіним однакове розуміння пріоритетів зовнішньої політики, що б іноді не намагалися говорити чи писати, або в чому б не намагалися побачити різницю в розумінні тих чи інших подій міжнародного порядку денного», - сказав Д.Медведєв.

Він відзначив, що його появу на саміті «Великої вісімки» як глави російської делегації в умовах, коли Президент зайнятий узгодженням кандидатур до уряду, треба розглядати як певний символ спадкоємності зовнішньої політики.

Д.Медведєв також повідомив, що запевнив американського лідера Барака Обаму в спадкоємності зовнішньополітичного курсу Москви, зокрема в прихильності політиці перезавантаження, після вступу В.Путіна на посаду Президента РФ.