Прес-секретаря Саакашвілі затримали за звинуваченням у корупції

Прес-спікера президента Грузії Михайла Саакашвілі, парламентського секретаря глави держави Димитра Кітошвілі затримали за звинуваченням в корупції. Про це, як передає агентство "Новости-Грузия", повідомив у вівторок заступник генерального прокурора республіки Ніколоз Гварамія.

За його словами, Кітошвілі звинувачується в здирстві 10 мільйонів доларів при перебуванні на посаді голови Національної державної комісії з комунікацій.

Заступник генпрокурора підкреслив, що затримання президентського прес-секретаря є продовженням боротьби грузинського керівництва з корупцією у вищих ешелонах влади. Причому партійна приналежність тут, як стверджує Гварамія, не грає ніякої ролі.

Кітошвілі був призначений парламентським секретарем президента в квітні цього року. До цього він очолював Національну державну комісію з комунікацій і, як вважалося, одержував найбільшу зарплату в країні, яка була вдвічі більша за президентську. Як повідомлялося раніше, минулого тижня правоохоронними органами Грузії, також за звинуваченням в корупції, був затриманий колишній уповноважений президента країни в регіоні Шида Картлі Михайло Карелі.

Лента.ру