Прес-секретаря Саакашвілі затримали за звинуваченням у корупції
Боротьба у вищих ешелонах влади
|Димитрій Китошвили
За його словами, Кітошвілі звинувачується в здирстві 10 мільйонів доларів при перебуванні на посаді голови Національної державної комісії з комунікацій.
Заступник генпрокурора підкреслив, що затримання президентського прес-секретаря є продовженням боротьби грузинського керівництва з корупцією у вищих ешелонах влади. Причому партійна приналежність тут, як стверджує Гварамія, не грає ніякої ролі.
Кітошвілі був призначений парламентським секретарем президента в квітні цього року. До цього він очолював Національну державну комісію з комунікацій і, як вважалося, одержував найбільшу зарплату в країні, яка була вдвічі більша за президентську. Як повідомлялося раніше, минулого тижня правоохоронними органами Грузії, також за звинуваченням в корупції, був затриманий колишній уповноважений президента країни в регіоні Шида Картлі Михайло Карелі.