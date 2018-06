Французькі ультраправі подають в суд на Мадонну

Причиною цьому послужив відеоролик, який транслювався на концерті американської співачки у паризькому передмісті Сен-Дені, який пройшов у суботу на стадіоні "Стад де Франс", повідомляє ІТАР-ТАСС.

Поки поп-діва виконувала пісню "Ніхто не знає мене" (Nobody knows me), за її спиною йшов відеоряд, складений із портретів Гітлера, президента Хосні Мубарака, Папи Бенедикта XVI, а також лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен, на обличчя якої проектувалося зображення свастики.

"Національний фронт" має намір подати до Верховного суду Бобіньї скаргу на Мадонну за образу, завдану Марін Ле Пен цим відеороликом", - заявив віце-президент партії Флоріан Філіппо.