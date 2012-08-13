У Саудівській Аравії побудують місто винятково для жінок

Влада Саудівської Аравії вирішила побудувати місто винятково для жінок.

Як повідомляє ТСН, місто для саудівських бізнес-леді буде розташоване на сході Саудівської Аравії. Там будуть розміщені виробництва, якими володіють жінки, а також фабрики, які випускають продукцію для представниць прекрасної статі.

Міністр у справах муніципалітетів і сільського господарства країни вже схвалив плани зі створення міста. Зараз чиновники опрацьовують дизайн, а вже в 2013 році серед будівельних компаній пройде тендер.

За оцінками західних агентств, нове місто зможе створити близько 5000 робочих місць і залучити інвестицій на суму близько 133 мільйонів доларів.

Для багатої країни ця сума зовсім непомітна, тому багато експертів вважають, що проект міста – просто піар-акція для поліпшення іміджу Саудівської Аравії за кордоном. Як відомо, закони королівства сильно обмежують права жінок, оскільки побудовані на нормах шаріату. Жінкам навіть заборонено керувати машиною, не кажучи вже про самостійні подорожі. Тільки наприкінці червня цього року мешканки Саудівської Аравії отримали дозвіл брати участь в Олімпійських іграх.