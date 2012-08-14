Головний сомалійський пірат отримав вирок в Америці

Як передає Associated Press, влада США повідомила про затримання Шибіна в середині квітня 2011 року. Його арешту передувала операція із звільнення захопленої піратами яхти Quest, на борту якої перебували чотири громадянина США.

Коли до яхти підійшов корабель ВМС США, американські військові з'ясували, що головним організатором захоплення є саме 50-річний Мухаммед Сааілі Шибін. За даними ФБР, Шибін на судні не був присутній, натомість вів усю закулісну роботу, заради якої і було здійснене захоплення.

Тривали переговори про звільнення заручників, коли з яхти почулися постріли. Коли американські спецназівці досягли судна, всі четверо бранців були мертві.

AP зазначає, що, за постановою суду, десять з 12 довічних термінів зарахуються пірату одночасно, а два з них будуть враховуватися послідовно. Крім того, Шибін повинен виплатити сім'ям жертв та уряду США 5,4 мільйона доларів як компенсацію.

Раніше, нагадує РІА "Новости", до довічного ув'язнення були засуджені 11 бандитів, які безпосередньо були присутні на судні. Ще трьом піратам, яких звинувачують у розстрілі екіпажу яхти, вирок буде винесено пізніше. Прокуратура заявила, що проситиме для них смертної кари.