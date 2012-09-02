Іран і КНДР підписали меморандум про наукове співробітництво

Як передає іранське новинне агентство FARS, на церемонії підписання меморандуму були присутні президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад і голова президії Верховного народного зібрання КНДР Кім Ен Нам. Про які саме напрямки технічної і наукової співпраці йде мова, не повідомляється.

Раніше Іран і Північну Корею неодноразово звинувачували в допомозі один одному в галузі розробки балістичних ракет. У 2009 році повідомлялося, що до Північної Кореї було направлено групу іранських експертів для роботи над ракетою класу "Тхепходонг-2", радіус поразки якої може становити, за різними даними, від 4 до 10 тисяч кілометрів.

Заява про те, що Іран порушуючи санкції, обмінюється з КНДР ракетними технологіями, в травні 2011 року робила Організація об'єднаних націй. Тоді офіційний Тегеран зведення ООН рішуче спростував.

Міжнародне співтовариство підозрює Іран і КНДР в розробці ядерної зброї в обхід накладених ООН санкцій. Іран заяви про військовий характер своєї ядерної програми рішуче відкидає, тоді як Північна Корея ще в 2005 році відкрито заявила про створення ядерної зброї, зазначає Lenta.ru.