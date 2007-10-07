Вибух в Нью-Йорку: 17 постраждалих (фото)
10:31, 07 жовтня 2007Світ
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Власник каже, що з будинком було все гаразд
|Фото Reuters
Інцидент стався в 20-поверховому житловому будинку. Після вибуху почалася пожежа, в ході якої почали руйнуватися внутрішні перекриття будинку. В результаті падіння одного з уламків серйозно постраждав пожежник.
Серед поранених дітей є одне немовля. Стан однієї дитини лікарі оцінюються як критичний.
|Фото Reuters
Тим часом очевидці стверджують, що вибух міг бути якимсь чином пов`язаний з діяльністю ресторану, розташованого на першому поверсі.
У гасінні пожежі брали участь близько 200 пожежників.
На місце події прибув мер Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Міська поліція почала розслідування інциденту.
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