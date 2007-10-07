Вибух в Нью-Йорку: 17 постраждалих (фото)

В результаті вибуху в нью-йоркському районі Гарлем постраждали 17 чоловік, зокрема четверо дітей. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на місцеву владу.

Інцидент стався в 20-поверховому житловому будинку. Після вибуху почалася пожежа, в ході якої почали руйнуватися внутрішні перекриття будинку. В результаті падіння одного з уламків серйозно постраждав пожежник.

Серед поранених дітей є одне немовля. Стан однієї дитини лікарі оцінюються як критичний.

За попередньою інформацією причиною вибуху міг стати витік газу. Власник будинку, втім, запевняє, що будинок був у повному порядку.

Тим часом очевидці стверджують, що вибух міг бути якимсь чином пов`язаний з діяльністю ресторану, розташованого на першому поверсі.

У гасінні пожежі брали участь близько 200 пожежників.

На місце події прибув мер Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Міська поліція почала розслідування інциденту.