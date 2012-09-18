Ісламський священик виніс смертний вирок всім причетним до скандального фільму

02:45, 18 вересня 2012
Світ
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У Єгипті салафітскій богослов Ахмед Ашуш видав фетву зі смертельним вироком творцям фільму "Невинність мусульман".

Про це з посиланням на AFP повідомляє Лента.ру.

Ашуш закликав молодих мусульман "виконати свій обов'язок, який полягає у вбивстві режисера, продюсера, акторів і всіх, хто допомагав у створенні та просуванні фільму". Він висловив думку, що цей урок "зрозуміють всі свині і мавпи в Америці і Європі".

Ашуш - лідер радикальної організації "Група джихаду" і відомий своїми тісними зв'язками з керівництвом "Аль-Каїди".

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