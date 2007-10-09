У Колумбії зник літак з 18 пасажирами

10:19, 09 жовтня 2007
Світ
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Пошуки повітряного судна продовжуються

У центральній частині Колумбії зник літак з 18 пасажирами на борту.

За даними джерел в місцевому управлінні цивільної авіації, машина зникла з екранів радарів під час перельоту із столиці департаменту Мета Вільявісенсіо в населений пункт Ла-Урібе.

Відомо, що 15людей, які знаходилися в літаку є військовослужбовцями колумбійської армії. Міністерство оборони країни поки ніяк не коментує подію, зазначає ІТАР-ТАСС.

Місцевість, над якою зник літак, до недавнього часу характеризувалася високим рівнем активності лівих екстремістів з так званих Революційних озброєних сил Колумбії.

Пошукові заходи, початі місцевими властями за фактом зникнення літака, поки не принесли ніяких результатів. Пошуки повітряного судна продовжуються.

 

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