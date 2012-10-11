Росіяни менше цікавляться виборами в Україні, ніж колись

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник директора Інституту країн СНД (Росія) Володимир Жарихін заявив під час відеомосту Москва-Київ на тему: «Парламентські вибори на Україні: прогнози і коментарі».

«Незважаючи на весь інтерес до українських виборів, у Росії такого серйозного відголосу, як вони (вибори) одержували раніше, не мають серед населення. Це не випадково. У нульові роки у нас в Росії внутрішньої політики не було, і політично активні люди живилися вашою внутрішньою політикою. Зараз у нас своя внутрішня політика з'явилася», - сказав В.Жарихін.

За його словами, саме цим зумовлено зниження інтересу росіян до подій в Україні.

На думку експерта, хоча в Москві часто говорять, що Україна багато що повторює в політиці за Росією, але насправді ситуація зворотна. Зокрема, це видно за кількістю внесених змін до виборчого законодавства, відзначив він.

В.Жарихін повідомив, що російські провладні депутати дуже уважно стежать за тим, як Партія регіонів планує зберегти в новому складі парламенту більшість за допомогою депутатів, обраних в мажоритарних округах. «Цілком можливо, у разі успіху, в Росії депутати можуть завести змішану систему», - сказав він.

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При цьому В.Жарихін підкреслив, що, незалежно від результатів голосування 28 жовтня, українській політичній і економічній еліті доведеться зробити вибір щодо подальшого розвитку країни.

«Скільки б не обговорювали в Україні і в Росії український принцип багатовекторності, насправді до останнього часу він був виключно успішним, але багатовекторність для України закінчується. Україні треба робити вибір між Заходом і Сходом, хоча вибір робити не хочеться», - вважає В.Жарихін.