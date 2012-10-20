Жириновський: не треба боятися українського сала

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Держдумі під час обговорення Закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні».

«У нас немає ніякої необхідності мати контроль на кордоні з Україною. Наркотики йдуть з Середньої Азії, з України вони не йдуть. Якоїсь різниці в цінах товарів у нас немає. Тому повне відкриття кордонів, зняття митниці та контролю ніякого дисбалансу не викличе», - сказав В.Жириновський. При цьому він заявив, що «не треба боятися українського сала, яке можуть нам завезти».

«Це питання політичне, питання страху, що знову незрозуміло буде, де Україна, де Росія», - сказав він.

В.Жириновський заявив, що Крим, Донбас, Запоріжжя були частиною Росії, й за радянських часів ніхто не думав про приналежність тих чи інших регіонів.

За його словами, треба вести політичні та пропагандистські дії, а не створювати прикордонну інфраструктуру, а потім говорити про інтеграцію.

«Треба говорити не про реінтеграцію, а про возз'єднання, чого не хочуть чиновники і президенти», - заявив він.

На думку В.Жириновського, ратифікація цього документа - наслідки «незаконного розчленовування нашої держави 21 рік тому».

«Нас спеціально розділили і ввели митницю, контроль і пропуски. Всіх принижують, хто їде через ці кордони. Поїзди стоять по кілька годин, хоча для перевірки документів треба куди менше часу, обов'язково проводять обшуки і незаконно знімають людей з поїздів. Це певного роду помста», - заявив В.Жириновський і зазначив, що це робиться спеціально, щоб створювалися ворожі стосунки між громадянами колишнього СРСР.

У свою чергу, голова Комітету у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький відзначив, що можна використовувати досвід Європи, де всередині Шенгенської зони знято внутрішній контроль.

При цьому він нагадав, що ця робота в Європі проводилася дуже акуратно.

«Якщо найближчим часом буде вирішене питання керівництвом України, а ми ставитимемо на якісно новому рівні з новим складом ВР питання про підключення України до Євразійського проекту, Митного союзу, то це питання стане точкою неповернення в русі до стирання кордонів», - сказав Л.Слуцький.