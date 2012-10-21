Парламент Грузії очолив лідер Республіканської партії

Парламент Грузії, у якому партія Президента Михаїла Саакашвілі вперше за вісім років опинилася в опозиції, обрав головою представника коаліції "Грузинська мрія", 44-річного лідера Республіканської партії Давида Усупашвілі.

Як повідомляє РІА «Новости», «за» проголосували 88 депутатів зі 150.

Парламентська меншість, що складається із представників «Єдиного національного руху» М.Саакашвілі, заявила, що у голосуванні участі не бере.

Від «Грузинської мрії» до парламенту пройшли 85 депутатів. Голосування було таємним, й імена трьох представників «Єдиного національного руху», які підтримали кандидатуру Д.Усупашвілі, залишилися невідомими.

«Ми повинні зробити усе, щоб прецедент, який стався 1 жовтня, повторився кілька разів, аби стати традицією. Ми мусимо не повторити дії попередньої влади і через чотири роки повинні представляти життя без цих крісел. Те, що 1 жовтня відбулися вибори, - заслуга у першу чергу грузинського народу. І влада, й опозиція стільки разів обманювали його надії, що люди просто могли не прийти на вибори», - заявив новий спікер парламенту, виступаючи перед депутатами.

Д.Усупашвілі підтвердив намір коаліції «Грузинська мрія» переглянути Конституцію.