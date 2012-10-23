Російська опозиція утворила Координаційну раду

Імена 45 обраних членів КС оголосили в прямому ефірі телеканалу "Дождь", де з 20 по 23 жовтня проходили дебати кандидатів.

За основним списком в КС обрано 30 осіб.

Найбільшу кількість голосів отримали Олексій Навальний (43723), Дмитро Биков (38520), Гаррі Каспаров (33849), Ксенія Собчак (32529) та Ілля Яшин (32478).

Повний список оприлюднено на сайті ЦВК.

Також до КС обрані по п'ять кандидатів від трьох так званих "курій" - лівих, лібералів і націоналістів.