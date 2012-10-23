Російська опозиція утворила Координаційну раду
02:38, 23 жовтня 2012Світ
448 0
Підведено підсумки голосування в Координаційну раду російської опозиції.
Леонід Волков оголошує підсумки виборів до Координаційної ради, фото з сайту vestnikcivitas.ru
Імена 45 обраних членів КС оголосили в прямому ефірі телеканалу "Дождь", де з 20 по 23 жовтня проходили дебати кандидатів.
За основним списком в КС обрано 30 осіб.
Найбільшу кількість голосів отримали Олексій Навальний (43723), Дмитро Биков (38520), Гаррі Каспаров (33849), Ксенія Собчак (32529) та Ілля Яшин (32478).
Повний список оприлюднено на сайті ЦВК.
Також до КС обрані по п'ять кандидатів від трьох так званих "курій" - лівих, лібералів і націоналістів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter