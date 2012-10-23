У Німеччині створили Об’єднання українських організацій

Їх підготував організаційний комітет, створений на ініційованій Світовим конгресом українців (СКУ) зустрічі українських організацій, що пройшла в Мюнхені у квітні 2012 р. Про це повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA з посиланням на прес-службу СКУ.

У столиці Німеччини зібралося близько 20 представників українських організацій та 10 гостей. Головуючим делегати обрали президента СКУ Євгена Чолія.

У ході дводенних зборів було створено Об’єднання українських організацій у Німеччині, розроблено й затверджено його статут, включно з основними напрямками праці, та обрано управу, яку очолив Роман Рокицький.

Метою ОУОН є, зокрема, розвивати українсько-німецькі стосунки і відносини з Європейським Союзом у культурному, освітньому, науковому, спортивному, соціальному та благодійному напрямках, сприяти збереженню української національної ідентичності в Німеччині та розвиткові демократичних процесів в Україні та її євроінтеграції.