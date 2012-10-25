Сирія оголосила перемир'я на час Курбан-Байраму

Це передає РІА «Новости».

"Відповідно до нашої відповідальності за безпеку цивільного населення і охорону громадських установ сирійські збройні сили залишають за собою право відповіді на проведення збройними терористичними угрупованнями зміцнення своїх позицій живою силою або боєприпасами, а також у разі допомоги сусідніх із Сирією країн у проникненні терористів через кордони на територію Сирії в порушення їх міжнародних зобов'язань", - говориться в заяві командування Армії Сирії, яке обнародував супутниковий телеканал "Сирія сателайт".

Також командування армії залишає право на вогонь відповідь вогонь "у разі продовження терористичними угрупованнями ведення вогню проти мирного населення і урядових військ, урядових і приватних будівель, особливо, у разі використання замінованих автомобілів та інших вибухових пристроїв".

Раніше представники сирійської опозиції зобов'язалися припинити вогонь, але лише за умови, що сирійський уряд також дотримуватиметься умов перемир'я.

Як повідомляє Рейтер, бойовики із Сирійської вільної армії заявляють про готовність до перемир'я, але при цьому вимагають звільнити бойовиків, захоплених сирійськими урядовими військами.

Спецпосланник ООН і Ліги арабських держав по Сирії Лахдар Брахімі на початку минулого тижня закликав до припинення вогню між сторонами сирійського конфлікту на період Ід Аль-Адха. При цьому він висловив думку, що тимчасове перемир'я сприятиме врегулюванню кризи в Сирії політичними засобами.

У Сирії більш як півтора роки не припиняється конфлікт, жертвами якого стали, за даними представників ООН, більш як 20 тисяч чоловік. Влада Сирії заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.