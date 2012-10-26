Берлусконі засудили до 4 років тюрми

Вирок екс-прем'єру було винесено у судовій справі про придбання прав на показ американських фільмів по телебаченню, повідомляє ВВС Україна.

Як очікується, пан Берлусконі оскаржить вирок.

Прокурори просили для Сильвіо Берлусконі три роки та вісім місяців в'язниці.

Акції компанії Mediaset, яка належить пану Берлусконі, впали на 3% після оголошення вироку.

Щодо Сильвіо Берлусконі було ініційовано кілька судових розглядів, пов’язаних з його бізнесом, однак або він був виправданий, або справи були призупинені за терміном давності.

Два дні тому 76-річний Берлусконі оголосив, що не братиме участі у парламентських виборах наступного року.