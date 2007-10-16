Рада міністрів ЄС підтримала зміни до митного кодексу

Рада міністрів з загальних справ та зовнішніх відносин ЄС підтримала зміни до Європейського митного кодексу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Ради в Люксембургу.

Нові пропозиції передбачають внесення змін до кодексу, ухваленого в 1992 році. Вони, зокрема, передбачають спрощення структури митної служби та уніфікацію термінології, зменшення кількості процедур при імпорті та експорті товарів, запровадження єдиної авторизації (коли дозвіл на ввезення-вивезення наданий в одній країні-члені – діятиме в усьому Євросоюзі).

Попередньо ці пропозиції були узгоджені Європарламентом та Радою ЄС 25 червня цього року. Зараз документ передається до Європарламенту для його схвалення у другому читанні.