Лукашенко відсторонив від роботи голову КДБ
20:11, 09 листопада 2012Світ
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко тимчасово відсторонив від виконання обов’язків голову Комітету державної безпеки республіки Вадима Зайцева.
Лукашенко відсторонив Вадима Зайцева
Тимчасово його обов’язки виконуватиме секретар Ради безпеки Білорусі Леонід Мальцев, повідомляє Радіо Свобода.
Як повідомляють інформаційні агентства, відсторонення Зайцева сталося на нараді у Лукашенка в п’ятницю, коли генеральний прокурор і голова Слідчого комітету Білорусі звернули увагу на кілька проблем і суспільно-гучних конфліктів, пов’язаних з роботою КДБ республіки.
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