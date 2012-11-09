Лукашенко відсторонив від роботи голову КДБ

Тимчасово його обов’язки виконуватиме секретар Ради безпеки Білорусі Леонід Мальцев, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляють інформаційні агентства, відсторонення Зайцева сталося на нараді у Лукашенка в п’ятницю, коли генеральний прокурор і голова Слідчого комітету Білорусі звернули увагу на кілька проблем і суспільно-гучних конфліктів, пов’язаних з роботою КДБ республіки.