Влада Данії відмовилася від антижирового податку

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

Податок було введено близько року тому з метою боротьби з нездоровим харчуванням і за підвищення тривалості життя данців, 47% з яких страждають зайвою вагою, а 13% - ожирінням.

Проте рік потому стало зрозуміло, що закон обійшовся данцям дорого через збільшення цін на продукти харчування, але очікуваних результатів не приніс. Крім того, багато громадян стали купувати продукти за кордоном під час подорожей.

Деякі торгові мережі вже заявили, що після скасування податку знову знизять ціни на продукти.

Данія стала першою в світі державою, де був введений такий податок.