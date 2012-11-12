В Іспанії через кризу банки ввели мораторій на виселення боржників з квартир

Таке рішення було прийнято під натиском громадськості та влади після трагічного випадку, коли іспанка Амайя Егана викинулася з балкона своєї квартири. Піти на самогубство її підштовхнуло офіційне повідомлення про примусове виселення з квартири, яку вона купила під іпотечну позику, повідомляють РІА "Новости".

"Асоціація іспанських банків виходячи з гуманітарних міркувань прийняла рішення призупинити на два роки примусове виселення з квартир громадян, що опинилися в тяжкому становищі у зв'язку з втратою роботи", - вказується в офіційному повідомленні асоціації.

Відповідне повідомлення направлено в міністерство економіки і Національний банк Іспанії.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой назвав нині діючі норми про виселення людей нелюдськими, оскільки заборгованість по кредитах у людей з'явилася не з їхньої вини. Рахой закликав банки припинити подібну практику, а замість виселення задіяти процедуру реструктуризації боргів.

На сьогоднішній день в Іспанії близько 400 тисяч чоловік були виселені зі свого невиплаченого житла.

Іспанські банки несуть відчутні збитки через іпотеку. За даними Національного банку Іспанії, загальна сума неповернених іпотечних кредитів (під заставу купленого житла) перевищує 615 млрд. євро.

При цьому в Іспанії встановився рекордний рівень безробіття в Європі - понад 25%.