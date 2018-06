ЗМІ назвали тих, хто може очолити Пентагон і Держдеп США

Як повідомляють газети The New York Times і The Washington Post, очолити оборонне і зовнішньополітичне відомства можуть відповідно сенатор Джон Керрі і представник США при ООН Сьюзан Райс, повідомляє Лента.ру.

The New York Times зазначає, що Керрі, голова зовнішньополітичного комітету в Сенаті, імовірно, прагне стати держсекретарем, проте Обама, який домігся переобрання на пост глави держави, бачить його саме вірогідним міністром оборони. Втім, висунення на пост держсекретаря Райс все ще викликає значні сумніви, так як її активно критикують республіканці за помилкові заяви, що атака на консульство США в Бенгазі була стихійною реакцією, хоча потім з'ясувалося, що це був спланований теракт.

Іншим кандидатом на пост держсекретаря називають Томаса Донілона, який зараз служить радником президента з національної безпеки. Є також припущення про те, що головою Держдепартаменту може стати навіть хтось із республіканців - приміром, колишній сенатор Чак Хейгел або колишній посол в КНР Джон Хантсмен. Передбачається, що на таку значну поступку щодо противників Обама може піти, щоб згладити невдоволення, викликане скандалом навколо призначеного ним глави ЦРУ Девіда Петреуса.

Претендентом на пост глави Пентагону називають також нинішнього заступника міністра оборони Ештона Картера.