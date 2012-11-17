Палестинські бойовики за три дні випустили по Ізраїлю понад 600 ракет

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Jerusalem Post.

Із цих сотень часто саморобних ракет лише 26 вибухнули на території населених пунктів. Крім того, тактична система ПРО "Залізний купол" армії Ізраїлю збила 213 ракет, підтримуючи тим самим захист перехопленням на 90%, зазначають військові.

Масовані бомбардування ізраїльськими військами сектора Газа поновилися в суботу вранці на тлі підготовки до можливого наземного вторгнення в анклав. У п'ятницю ізраїльські війська в рамках операції "Хмарний стовп" завдали по сектору Газа понад 200 ударів, в яких загинули 11 палестинців, як мирні жителі, так і бойовики. Загальне число загиблих палестинців у ході конфлікту, що загострився цього тижня, становить 39 осіб, зазначає Jerusalem Post.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що ізраїльські ВПС розбомбили штаб-квартиру уряду ісламізму ХАМАС у секторі Газа. Тим часом Армія оборони Ізраїлю відзначала, що в ніч на суботу ракетних ударів було завдано по 120 цілям для запуску ракет і 20 контрабандистським тунелям у Рафаху (на кордоні з Єгиптом).