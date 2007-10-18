Ющенко шукає підтримки європейських правоцентристів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бере участь у саміті Європейської народної партії, який проходить у Лісабоні.

В.ЮЩЕНКО має намір закликати лідерів ЄНП об’єднати зусилля, щоб трансформувати положення резолюції Європарламенту на підтримку євроінтеграційної мети нашої держави у нову угоду між Україною і ЄС. «Україна не вимагає негайного членства в ЄС. Ми виходимо з необхідності розвитку наших відносин на засадах відкритості Євросоюзу для України як європейської держави. Закріплення такого принципу - це підхід стратегічної взаємної вигоди. Для України він буде додатковим стимулом реформ і утвердження демократії», - зазначає В.ЮЩЕНКО.

Саміт ЄНП проходить, за даними прес-служби, у неформальній манері: відсутній порядок виступів, офіційне їх проголошення тощо. Відбувається обговорення питань порядку денного саміту Європейської Ради. Учасники зустрічі самостійно беруть слово. У кімнаті засідання присутні лише учасники зустрічі, їхні помічники не мають доступу до цієї кімнати, а перебувають у сусідній. У випадку, коли учасники зустрічі не володіють якоюсь із робочих мов, їм дозволяється взяти з собою «технічного перекладача».

Питання, які передбачається порушити під час саміту, збігаються з питаннями, що будуть розглянуті на засіданні Європейської ради. Зокрема, це ухвалення Договору реформ, який надає можливості подальшого розвитку і розширення Європейського Союзу. Саміт проходить під головуванням президента ЄНП Вілфреда МАРТЕНСА.

Як зазначили у прес-службі Президента, саміт ЄНП відбувається перед самітом Європейського Союзу для того, щоб лідери країн ЄС, які також є лідерами партій правоцентристського напрямку, виробили спільну позицію за основними пунктами порядку денного саміту ЄС.