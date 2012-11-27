Експерт: в Україні дарма вважають, що НАТО і Росія за неї боротимуться

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході своєї лекції «Перспективи України в Європейському Союзі» в Київському національному університеті ім. Шевченка.

«У мене таке враження, що в Україні існує ситуація нерозуміння місця України в міжнародній спільноті», - сказав він.

За його словами, концепція позаблокової політики мала місце тоді, коли існували блоки – Варшавський договір на сході і НАТО на заході.

Він зазначив, що тоді можна було говорити про позаблокові країни в Європі, якими були, наприклад Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Австрія, Югославія.

«Сьогодні позаблокова політика стосується того, що вже минуло, тобто в Україні існує елемент нерозуміння, що світ змінився», - сказав А.Ротфельд.

На цю тему: Європейські дипломати закликають Україну не боятися реакції Росії

За його словами, в Україні багато хто вважає, що Україна є настільки важливим геополітичним чинником у нинішньому світі, що Європейський Союз і НАТО, а також Російська Федерація прагнутимуть перетягнути Україну на свій бік і Україна може виявитися у виграшному становищі.

За словами А.Ротфельда, такі думки є помилкою.

«Питання в тому, що сьогодні нікого особливо не зачіпає, де Україна перебуває. Всі зайняті своїми внутрішніми питаннями», - сказав А.Ротфельд.

На його думку, головними причинами браку безпеки є не гонка озброєнь і небезпека нападу, а внутрішні проблеми.

«Не треба чекати, що зовнішній світ щось запропонує, все залежить від внутрішньої ситуації, це стосується всіх країн, і Україна не є винятком», - додав він.