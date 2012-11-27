Суд усунув від посади мера Торонто

Він визнав доведеними факти використання службового становища в корисливих цілях у рамках вирішення конфлікту інтересів, передає РосБізнесКонсалтинг.

У рішення суду зазначено, що Р.Форд використовував офіційні бланки міста, до ради якого він входив, для подачі клопотання про призначення виплати на користь шкільної футбольної команди, яку він тренує. Коментуючи рішення, суддя зазначив, що екс-мер проявив "умисну ​​сліпоту" і "зневажливе ставлення до норм права".

Ч.Хокленд зазначив, що за дорученням мера адміністрація міста розсилала листи на офіційних бланках офіційним спонсорам, в тому числі лобістським організаціям і компаніям, які ведуть бізнес в м.Торонто. Міський комісар також рекомендував Р.Фордові покрити заподіяні ним збитки у розмірі 3,1 тис. дол

Рішення суду набуде чинності за два тижні. Р.Форд заявив, що має намір оскаржити вирок.